Розвіднику "Лютому" лише 29, та боєць устиг взяти участь у важливих операціях, зокрема у звільненні "вишок Бойка". Рейди ГУР, про які він розказав, відбулися 3 жовтня та 24 серпня, на День Незалежності України, коли в Криму знову замайорів синьо-жовтий прапор.

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Чим поділився "Лютий"

На невеликому катері він разом із побратимами прикривав ударну групу десантників.

Перебуваючи на відстані 500 – 1000 метрів від західного кримського узбережжя, озброєні ПЗРК Stinger воїни очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян,

– цитує його слова відомство.

Яка мета таких рейдів

Ці несподівані атаки мають у буквальному сенсі настрахати росіян. Їхньою метою називають продовження психологічного тиску на окупантів, адже ті не знають, коли і з якого боку по них ударять наступного разу. Бійці, які беруть участь у цих операціях, підвищують свій рівень, готуючись до майбутнього звільнення Криму від росіян.

Наші розвідники регулярно висаджуються в Криму

16 листопада показали кадри, як бійці ГУР здійснили рейд у Крим на гідроциклах. Вони мотивовані, хоробрі та холоднокровні, тож у ворога нема шансів.