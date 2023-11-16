У четвер, 16 листопада, у ГУР показали унікальні кадри рейдів розвідників на гідроциклах в тимчасово окупований Крим. Там наголосили, що українські бійці є надзвичайно мотивованими під час виконання бойових завдань.
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Рейди розвідників у Крим
На ролику, що поширило Головне управління розвідки, можна побачити підготовку до рейду воїнів "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР Міністерства оборони України.
"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань", – написали у пресслужбі української розвідки.
Як бійці ГУР готувалися до рейдів на гідроциклах у Крим: дивіться відео
Найвідоміші операції ГУР
- Стало відомо 4 жовтня, що спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. За словами спікера Андрія Юсова, під час цієї висадки окупанти зазнали чималих втрат. Власне, в операції брали участь воїни "Стугни" та "Братства".
- А от 11 вересня ГУР повідомило про повернення під контроль України так званих "вишок Бойка". Це бурові газовидобувні платформи, що від 2014 року перебували під контролем російських загарбників. Тепер вони знову належать Україні.
- Також 24 серпня, на День Незалежності, над Кримом майорів український прапор завдяки нашим розвідникам. Вони висадились на півострові, під час бою з ворогом успішно ліквідували 30 окупантів, а потім вивісили наш стяг та покинули півострів.
Окрім того, наші військові продовжують атакувати Чорноморський флот Росії, що частково дислокується в тимчасово окупованому Криму. За словами речника Юсова, ворог не має чим замінити уражені кораблі. Разом з тим він передислокував певні судна до порту в Новоросійську.