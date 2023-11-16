У четвер, 16 листопада, у ГУР показали унікальні кадри рейдів розвідників на гідроциклах в тимчасово окупований Крим. Там наголосили, що українські бійці є надзвичайно мотивованими під час виконання бойових завдань.

Дивіться також Репетиція "жесту доброї волі": про що свідчить фальстарт "перегрупування" Росії на Херсонщині

Рейди розвідників у Крим

На ролику, що поширило Головне управління розвідки, можна побачити підготовку до рейду воїнів "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР Міністерства оборони України.

"Мотивовані розвідники-спецпризначенці ГУР МО України продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань", – написали у пресслужбі української розвідки.

Як бійці ГУР готувалися до рейдів на гідроциклах у Крим: дивіться відео

Найвідоміші операції ГУР

Стало відомо 4 жовтня, що спецпризначенці Головного управління розвідки десантувалися на території тимчасово окупованого Криму. За словами спікера Андрія Юсова, під час цієї висадки окупанти зазнали чималих втрат. Власне, в операції брали участь воїни "Стугни" та "Братства".

А от 11 вересня ГУР повідомило про повернення під контроль України так званих "вишок Бойка". Це бурові газовидобувні платформи, що від 2014 року перебували під контролем російських загарбників. Тепер вони знову належать Україні.

Також 24 серпня, на День Незалежності, над Кримом майорів український прапор завдяки нашим розвідникам. Вони висадились на півострові, під час бою з ворогом успішно ліквідували 30 окупантів, а потім вивісили наш стяг та покинули півострів.

Окрім того, наші військові продовжують атакувати Чорноморський флот Росії, що частково дислокується в тимчасово окупованому Криму. За словами речника Юсова, ворог не має чим замінити уражені кораблі. Разом з тим він передислокував певні судна до порту в Новоросійську.