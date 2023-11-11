Попередньо повідомляли, що два десантні кораблі Чорноморського флоту Росії були знищені у ході спецоперації. Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що успіхи насправді масштабніші. Ця операція надзвичайно важлива, адже судна виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

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Це надзвичайно вдала операція. Мова не лише про два, наразі можна стверджувати про знищення десятків десантних катерів, достатньо сучасних як для російського флоту. Окрім знищеного БТР і втрат серед особового складу, є також носії зенітно-ракетних комплексів, які мали прикривати інші судна Чорноморського флоту Росії,

– пояснив посадовець.

За словами Юсова, ці судна використовувалися і під час операції на острові Зміїний. Замінити їх сьогодні окупанти не мають чим.

Ба більше, представник ГУР додав, що внаслідок цих атак у Чорному морі російський флот поступово перебазовується до Новоросійська та інших портів.

"Цей процес триває. Повністю з Криму вони не можуть собі дозволити вийти, намагаються шукати якісь нові шпаринки і вигадувати інструменти захисту", – зазначив Юсов.

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