Про це заявив в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що розвідка робитиме все, для того, щоб протидіяти ракетним атакам ворога.

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Ця атака не стала "новиною"

Андрій Юсов переконаний, що Росія не буде офіційно анонсувати початок атаки на українську енергоструктуру. Україна, своєю чергою, не буде робити поспішних та гучних заяв.

Це не перша й не остання комбінована атака. Ми бачимо, що тривога останні дні все частіше оголошується і комбіновані атаки продовжуються,

– наголосили у ГУР.

Речник додав, що реагувати на таку небезпеку треба системно, що наразі й відбувається. Загроза атак на українську енергетичну структуру зберігається цієї зими. Україна готувалася, але це не означає, що до подібних атак країна ставитиметься легковажно. На кожну тривогу потрібно належним чином реагувати.

Що відомо про ранкову атаку