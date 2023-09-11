В Україні провели успішну операцію. В її рамках вдалося повернути під контроль "вишки Бойка". Під час неї відбувся бій між спецпризначенцями ГУР МО, котрі були на катерах, а також російським винищувачем Су-30. Літак зазнав пошкоджень, через що йому довелося відступити. В українській розвідці поділилися ексклюзивними кадрами з 24 Каналом.

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Перші відео з "вишок Бойка"

У ГУР МО показали перші хвилини спецоперації на "вишках Бойка": дивіться відео

Кирило Олексійович, поставлене завдання виконано. Підрозділ взяв під контроль "вишки"… Слава Україні!

– відзвітували спецпризначенці.

Спецпризначенці ГУР МО відзвітували про повернення "вишок Бойка": дивіться відео

Що відомо про повернення "вишок Бойка"

Почнімо з того, що так звані "вишки Бойка" – бурові газо- та нафтовидобувні платформи, що розташовані поблизу берегів тимчасово окупованого Криму у Чорному морі.

Їх Росія окупувала ще у 2015 році. А вже від початку повномасштабного вторгнення використовувала їх як військовий об'єкт. Вони виконували функції вертолітних майданчиків, а також там розміщували засоби РЛС.

Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш",

– кажуть у ГУР МО.

Крім того, спецпризначенці захопили ще й цінні трофеї під час проведення відповідної операції. Йдеться про запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некеровані авіаційні ракети), а також РЛС "Нева", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Звернімо увагу на заяву, яку напередодні зробив голова ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, контрнаступ не закінчиться за місяць – півтора, як озвучують експерти.

Контрнаступ продовжиться взимку