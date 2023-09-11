В Україні провели успішну операцію. В її рамках вдалося повернути під контроль "вишки Бойка". Під час неї відбувся бій між спецпризначенцями ГУР МО, котрі були на катерах, а також російським винищувачем Су-30. Літак зазнав пошкоджень, через що йому довелося відступити. В українській розвідці поділилися ексклюзивними кадрами з 24 Каналом.
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Перші відео з "вишок Бойка"
У ГУР МО показали перші хвилини спецоперації на "вишках Бойка": дивіться відео
Кирило Олексійович, поставлене завдання виконано. Підрозділ взяв під контроль "вишки"… Слава Україні!
– відзвітували спецпризначенці.
Спецпризначенці ГУР МО відзвітували про повернення "вишок Бойка": дивіться відео
Що відомо про повернення "вишок Бойка"
Почнімо з того, що так звані "вишки Бойка" – бурові газо- та нафтовидобувні платформи, що розташовані поблизу берегів тимчасово окупованого Криму у Чорному морі.
Їх Росія окупувала ще у 2015 році. А вже від початку повномасштабного вторгнення використовувала їх як військовий об'єкт. Вони виконували функції вертолітних майданчиків, а також там розміщували засоби РЛС.
Унікальну операцію зі встановлення контролю над "вишками Бойка" провели силами підрозділів ГУР МО України, зокрема під контроль були повернуті бурові платформи "Петро Годовалець" та "Україна", а також СПБУ "Таврида" і СПБУ "Сиваш",
– кажуть у ГУР МО.
Крім того, спецпризначенці захопили ще й цінні трофеї під час проведення відповідної операції. Йдеться про запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некеровані авіаційні ракети), а також РЛС "Нева", що може відстежувати рух суден у Чорному морі.
Звернімо увагу на заяву, яку напередодні зробив голова ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, контрнаступ не закінчиться за місяць – півтора, як озвучують експерти.
Контрнаступ продовжиться взимку
- Він констатував, що у холоді, вогкості та бруді боротися з росіянами буде складніше. Але бойові дії триватимуть, як і контрнаступ ЗСУ.
- За словами Буданова, контрнаступ відбувається на кількох напрямках. Голова ГУР МО також визнав, що просування наших військових іде повільніше, ніж він хотів би. Саму ситуацію він описав як складну.
- Він також додав, що гальмують контрнаступ кілька моментів. Ідеться про щільну концентрацію російських мін і велику кількість компактних ворожих дронів-камікадзе.