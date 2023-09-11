В Украине была проведена успешная операция. В ее рамках удалось вернуть под контроль "вышки Бойко". Во время нее состоялся бой между находившимися на катерах спецназначенцами ГУР МО, а также российским истребителем Су-30. Самолет получил повреждения, из-за чего ему пришлось отступить. В украинской разведке поделились эксклюзивными кадрами с 24 Каналом.
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Первые видео с "вышек Бойко"
В ГУР МО показали первые минуты спецоперации на "вышках Бойко": смотрите видео
Кирилл Алексеевич, поставленная задача выполнена. Подразделение взяло под контроль "вышки"… Слава Україні!
– отчитались спецназначители.
Спецназовцы ГУР МО отчитались о возвращении "вышек Бойко": смотрите видео
Что известно о возвращении "вышек Бойко"
Начнем с того, что так называемые "вышки Бойко" – буровые газо- и нефтедобывающие платформы, расположенные у берегов временно оккупированного Крыма в Черном море.
Их Россия оккупировала еще в 2015 году. А уже с самого начала полномасштабного вторжения использовала их как военный объект. Они выполняли функции вертолетных площадок, а также там размещали средства РЛС.
Уникальную операцию по установлению контроля над "вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годовалец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш",
– говорят в ГУР МО.
Кроме того, спецназовцы захватили еще и ценные трофеи во время проведения соответствующей операции. Речь идет о запасе вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемые авиационные ракеты), а также РЛС "Нева", что может отслеживать движение судов в Черном море.
Обратим внимание на заявление, которое накануне сделал глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, контрнаступление не закончится через месяц – полтора, как озвучивают эксперты.
Контрнаступление продолжится зимой
- Он констатировал, что в холоде, сырости и грязи бороться с россиянами будет сложнее. Но боевые действия будут продолжаться, как и контрнаступление ВСУ.
- По словам Буданова, контрнаступление происходит в нескольких направлениях. Глава ГУР МО также признал, что продвижение наших военных идет медленнее, чем он хотел бы. Саму ситуацию он описал как сложную.
- Он также добавил, что тормозят контрнаступление несколько моментов. Речь идет о плотной концентрации русских мин и обилии компактных вражеских дронов-камикадзе.