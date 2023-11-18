Разведчику "Лютому" всего 29, но боец успел принять участие в важных операциях, в том числе в освобождении "вышек Бойко". Рейды ГУР, о которых он рассказал, состоялись 3 октября и 24 августа, в День Независимости Украины, когда в Крыму снова взвился сине-желтый флаг.

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Чем поделился "Лютый"

На небольшом катере он вместе с побратимами прикрывал ударную группу десантников.

Находясь на расстоянии 500 – 1000 метров от западного крымского побережья, вооруженные ПЗРК Stinger воины ожидали вероятных атак россиян,

– цитирует его слова ведомство.

Какова цель таких рейдов

Эти неожиданные атаки должны в буквальном смысле напугать россиян. Их целью называют продолжение психологического давления на оккупантов, ведь те не знают, когда и с какой стороны по ним ударят в следующий раз. Бойцы, которые участвуют в этих операциях, повышают свой уровень, готовясь к предстоящему освобождению Крыма от россиян.

Наши разведчики регулярно высаживаются в Крыму

16 ноября показали кадры, как бойцы ГУР совершили рейд в Крым на гидроциклах. Они мотивированы, храбры и хладнокровны, так что у врага нет шансов.