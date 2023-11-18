Там партизани виявили важливу інформацію, яка може знадобитися українським військовим для подальшої роботи по ворогу на півострові. Представник "Атеш" також опублікували координати місцевості у мережі.

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"Атеш" показали знахідки у Євпаторії

В партизанському русі розповіли, що їхній агент зробив вилазку в одну із частин Федеральної служби військ національної гвардії Російської Федерації, відомої як Росгвардії, що розташована у Євпаторії.

Зокрема, партизанам вдалося розвідати кількість техніки та особового складу супротивника, що була розташована на території частини.

Також ми довідалися про місце та час наради командування частини. Результати не забаряться! – сказали у "Атеші".

"Атеш" зробив вилазку у Євпаторії / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Зверніть увагу! Партизани з "Атешу" закликали українців в анексованому Криму допомогти звільнити українські землі. Для цього потрібно написати координаторам руху у телеграмі за ніками: @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator

"Атеш" продовжує працювати в Криму