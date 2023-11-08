Мовиться про ремонтно-евакуаційну машину РЕМ-КЛ. Партизани запевнили, що росіяни будуть ремонтувати лише брухт.

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"Атеш" виявив техніку Росії у Криму

У русі опору відзначили, що зафіксували перекидання ешелону спецтехніки окупантів через залізничну станцію "Товарна" у Євпаторії. Саме там помітили машину РЕМ-КЛ, яка призначена для проведення ремонту, надання допомоги водіям у проведенні технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.

"Атеш" показали техніку росіян в окупованій Євпаторії / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Партизани наголосили, що Сили оборони систематично виводять з ладу бойову техніку Росії. Тому все частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося.

Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться лише купу металу,

– сказали у "Атеші".

Партизани також провели розвідку у Красноперекопському

У "Атеші" також зазначили, що партизани провели нічну розвідку на одній із баз окупантів у Красноперекопську. Так, у русі опору відзначили, що як би добре не охоронялася територія окупантів, їхні агенти змогли залишитись непоміченими.

"У ході проведених заходів було виявлено 6 радянських буксованих гармат 152-міліметрів Гіацинт-Б, бензовоз на базі КАМАЗ, а також кілька вантажних автомобілів", – наголосили партизани.

"Атеш" показав розташування ворожих об'єктів у Красноперекопському / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Рух опору також опублікував у відкритому доступі координати об'єкта російських загарбників. Партизани наголосили, що активно продовжують працювати над звільненням Криму та добувати інформацію про місця дислокації в Росії.

"Атеш" активно працює в Криму