Речь идет о ремонтно-эвакуационной машине РЭМ-КЛ. Партизаны заверили, что россияне будут ремонтировать только хлам.
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"Атеш" обнаружил технику России в Крыму
В движении сопротивления отметили, что зафиксировали опрокидывание эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию "Товарная" в Евпатории. Там заметили машину РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники.
"Атеш" показали технику россиян в оккупированной Евпатории / Фото из телеграм-канала "Атеш"
Партизаны подчеркнули, что Силы обороны систематически выводят из строя боевую технику России. Поэтому все чаще оккупанты подвозят разнообразные средства для ремонта оставшегося.
Но можем заранее сказать, что эвакуировать и ремонтировать придется только кучу металла,
– сказали в "Атеше".
Партизаны также провели разведку в Красноперекопском
В "Атеше" также отметили, что партизаны провели ночную разведку на одной из баз оккупантов в Красноперекопске. Так, в движении сопротивления отметили, что как бы хорошо ни охранялась территория оккупантов, их агенты смогли остаться незамеченными.
"В ходе проведенных мероприятий было обнаружено 6 советских буксированных пушек 152-миллиметров Гиацинт-Б, бензовоз на базе КАМАЗ, а также несколько грузовых автомобилей", – подчеркнули партизаны.
"Атеш" показал расположение вражеских объектов в Красноперекопском / Фото с телеграм-канала "Атеш"
Движение сопротивления также опубликовало в открытом доступе координаты объекта российских захватчиков. Партизаны подчеркнули, что активно продолжают работать над увольнением Крыма и добывать информацию о местах дислокации в России.
"Атеш" активно работает в Крыму
- Партизаны из "Атеша" 2 ноября сообщали, что оккупанты во временно оккупированный Джанкой свезли мобилизованных солдат. В частности, там оцепили вокзал, чтобы мобилизованные граждане страны-агрессора не скрылись.
- До этого "Атеш" раскрыл логистику российских ракет во временно оккупированном Севастополе. Это были ракеты, которыми били оккупанты со своих кораблей в Черном море.
- Кроме того, движение сопротивления заметило, что россияне опрокидывают в Крым свою старую расконсервированную технику. Там заметили колонны старых моделей УАЗов, Уралов, БМД и БТРов.