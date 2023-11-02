По словам партизан, в Крым российских мобилизованных привезли на автобусе. В конце концов, их отправят дальше усиливать один из участков южного фронта.

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Мобилизированные оккупанты разместились в Джанкое

В "Атеше" рассказали, что в Джанкой с каждым днем поездами и автобусами прибывают все новые мобилизованные. Большинство из них – граждане среднего возраста и многие представители нацменьшинств, в частности, буряты, якуты, уйгуры и т.д.

Российские мобилизованные прибыли в оккупированный Джанкой / Фото с телеграм-канала "Атеш"

Представители движения сопротивления рассказали, что специальный транспорт забирает российских военных, увозя в военный городок у аэродрома.

Кроме того, территория вокзала в Джанкое окружена с обеих сторон надземного пешеходного моста, чтобы никто из прибывших не скрылся. За всем этим наблюдает военная полиция, а гражданский проход на вокзал запрещен.

Обратите внимание! В "Атеше" призвали присоединяться к освобождению Крыма вместе с партизанами. Для этого нужно написать координатору движения сопротивления телеграммам – @Crimean_coordinator.

Россия свозит все больше военных на оккупированные территории