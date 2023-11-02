За словами партизанів, до Криму російських мобілізованих привезли на автобусі. Зрештою, їх відправлять далі посилювати одну з ділянок південного фронту.
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Мобілізовані окупанти розмістилися у Джанкої
У "Атеші" розповіли, що до Джанкоя з кожним днем поїздами та автобусами прибувають все нові мобілізовані. Більшість із них – громадяни середнього віку і багато представників нацменшин, зокрема, буряти, якути, уйгури тощо.
Російські мобілізовані прибули в окупований Джанкой / Фото з телеграм-каналу "Атеш"
Представники руху опору розповіли, що спеціальний транспорт забирає російських військових, відвозячи у військове містечко біля аеродрому.
Крім того, територія вокзалу в Джанкої оточена по обидва боки надземного пішохідного мосту, щоб ніхто з тих, хто прибув, не втік. За всім цим спостерігає військова поліція, а цивільним прохід на вокзал заборонено.
Росія звозить усе більше військових на окуповані території
- Представники "Атешу" 20 жовтня показали, як росіяни перекидають свої війська з тимчасово окупованої Луганської області на Куп'янський напрямок. Водночас діям окупантів перешкоджають партизани, які знищили кілька одиниць техніки загарбників.
- Партизани з "Атешу" 16 жовтня зафіксували перекидання військових та техніки російської армії у тимчасово окупованій Херсонській області. Крім того, рух опору помітив два випадки переміщення командних пунктів окупантів з Генічеська до Криму.
- Однак не завжди подібні перекидання завершуються для росіян вдало. Так, у тимчасово окупованому Джанкої зникли два російських солдати, які, ймовірно, до цього прибули на територію анексованого Криму. Зрештою в місто прибули підрозділи військової поліції для забезпечення безпеки особового складу окупантів.