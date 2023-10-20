Відповідні кадри оприлюднили в мережі. На них видно ворожу військову техніку з позначками "Z" і "V".

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Агресор перекидає техніку й особовий склад

Агенти "Атеш" проводять систематичне спостереження за російськими загарбниками в тимчасово окупованому Луганську.

Ми відзначаємо активне переміщення техніки та особового складу збройних сил Росії для наступу на Куп'янському напрямі,

– підкреслили учасники руху.

Партизани активно діють у Луганську. Так, "Атеш" повідомляє про безліч успішних диверсій щодо російської техніки за минулий тиждень. Зокрема, 3 Урали, 2 автоцистерни та 3 автобуси окупанти більше не зможуть використати за призначенням.

Агенти "Атеш" роблять усе, щоб окупанти не доїхали до лінії фронту,

– наголосили партизани.

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Окупанти активно переміщають техніку й особовий склад: дивіться відео

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