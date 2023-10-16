Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках суттєво загострилась. Про це розповів командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
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Ворог намагається прорвати нашу оборону
Росіяни хочуть прорвати оборону України та знову захопити території. Вони активізували свої зусилля на Лимансько-Куп'янському напрямку.
Завдяки діям наших підрозділів ворогу виконати свої плани не вдасться,
– повідомив Сирський.
Він відвідав наших військових та подякував їм за службу та виконання бойових завдань.
Росіяни намагаються поновити наступ на кількох напрямках фронту. Андрій Юсов розповів, що метою нового наступу на Авдіївку є розконцентрувати українські війська.
Сирський розповів про ситуацію на Лимансько-Куп'янському напрямку: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
- ЗСУ продовжують відбивати ворожі атаки на Сході та Півдні України. Водночас тривають наступальні дії наших військових на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.
- На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. На Шахтарському напрямку українські військові відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.
- На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав. На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.