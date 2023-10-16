Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях существенно обострилась. Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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Враг пытается прорвать нашу оборону

Россияне хотят прорвать оборону Украины и снова захватить территорию. Они активизировали свои усилия на Лимано-Купянском направлении.

Благодаря действиям наших подразделений врагу выполнить свои планы не удастся,

– сообщил Сырский.

Он посетил наших военных и поблагодарил их за службу и выполнение боевых задач.

Россияне пытаются возобновить наступление на нескольких направлениях фронта. Андрей Юсов рассказал, что целью нового наступления на Авдеевку является расконцентрирование украинских войск.

Сырский рассказал о ситуации на Лимано-Купянском направлении: смотрите видео

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