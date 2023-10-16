Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, зауваживши, що ворог наступає на Куп'янському напрямку. Там вдалося відбити 15 атак за минулу добу. На Лиманському напрямку наступу ворога не було, але бойові дії там тривають.

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Яку тактику застосовують окупанти

Як наголосив Євлаш, окупанти знову використовують масові штурми піхотою. Спершу вони кидають вперед зеків, які "перевіряють" мінні загородження та роботу артилерії. Вже після цього в бій дають важку бронетехніку та підготовлені підрозділи.

Зараз окупанти зосередили близько 15 – 17 рот саме на Куп'янському напрямку. Це вже не так багато, як було колись.

У них там багато сил. Вони змогли зібрати 15 – 17 рот у період тимчасового затишшя напередодні. Але варто відзначити, що ми говоримо за роти, а не батальйонні тактичні групи, як це було раніше. Особовий склад ворога зменшується,

– розповів Євлаш.

Дивіться розмову з Іллею Євлашем на ютубі 24 Каналу

За минулу добу, 15 жовтня, українські військові знешкодили 311 окупантів на цьому напрямку. Хоч ворог активно застосовує і бронетехніку, і безпілотники, і авіацію, але нашим бійцям все одно вдалося знищити 28 одиниць російського озброєння, серед яких є 8 танків, 8 бойових броньованих машин, станція РЕБ "Поле-21" тощо.

Ситуація на Куп'янському напрямку: коротко