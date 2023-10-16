Ще більше вражає загальна статистика. За понад півтора року повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалося ліквідувати 288 630 бійців так званої "другої армії світу". Звернімо увагу на те, що реальна цифра може бути значно більшою, адже точно підраховувати знищених ворогів у зонах ведення активних бойових дій вкрай складно.

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Втрати ворога у техніці

Але це ще не все. За цей час окупанти втратили чимало своєї техніки. На брухт перетворили тисячі танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, автомобілів і автоцистерн, а також БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Не дорахуються російські загарбники також кількох сотень літаків, гелікоптерів, засобів ППО, РСЗВ. Також у ворога стало на два десятки суден і один підводний човен менше. Однією з найяскравіших втрат ворога у техніці все ще залишається крейсер "Москва", який продовжує лежати на дні Чорного моря.

танків – 4 965;

бойових броньованих машин – 9 385;

артилерійських систем – 6 910;

РСЗВ – 814;

засоби ППО – 547;

літаків – 318;

гелікоптерів – 317;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5 280;

крилаті ракети – 1 531;

кораблі /катери – 20;

підводні човни – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 9 271;

спеціальна техніка – 981.



Актуальні втрати ворога станом на 16 жовтня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Також у ранковому зведенні Генштабу зазначили, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки окупантів і ще одного – по ЗРК ворога. А ще наші військові знищили російський вертоліт Мі-8.

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 2 райони скупчення живої сили, зброї та техніки, 2 засоби ППО та 5 артилерійських засобів окупантів.