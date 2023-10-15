За минулу добу Сили оборони відбили 17 атак противника – 10 на Куп'янському і 7 на Лиманському напрямках. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ капітан Ілля Євлаш, пише 24 Канал.

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Сили оборони знищили 165 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку

"У смузі Східного угруповання військ зараз тривають інтенсивні бойові дії, противник продовжує тиснути та зосереджувати свої сили на Лиманському та Куп'янському напрямках", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що противник продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію, танки та важку броньовану техніку. Крім того, ворог не припиняє завдавати авіаударів з літаків Су-25, Су-35, а також застосовує гелікоптери Ка-52 "Алігатор".

Під час бойових зіткнень Силам оборони України вдалося знищити 165 окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку та ліквідувати чимало техніки.

Росіяни штурмують навіть уночі

Ілля Євлаш розповів, що на Лимано-Куп'янському напрямку Росія застосовує такі підрозділи як "шторм-z". Окупанти намагаються "роздробити" підрозділи, щоб ускладнити їх знищення українською артилерією та розрахунками безпілотників.

Спікер повідомив, що росіяни намагаються штурмувати вночі в погану погоду.

За його словами, Росія активно застосовує артилерію і працює по позиціях українських військових з максимально крайніх граничних дистанцій, щоб убезпечити свої артилерійські системи від влучань українських контрбатарейних підрозділів, а також виявлення та завдання ударів FPV-дронами.

Євлаш додав, що на Лимано-Куп'янському напрямку противник зосереджує великі масиви бронетехніки. Спікер сказав, що росіяни, зазнавши великих втрат, відновлюються і з часом знову вдаються до наступу.

Росія хоче оточити Куп'янськ

Ілля Євлаш заявив, що росіяни намагаються атакувати українські сили на Куп'янському напрямку з метою оточити Куп'янськ та вийти на рубіж річки Оскіл, щоб пробити собі сухопутний коридор до Борової.

Однак спікер наголосив, що спроби окупантів штурмувати оборонні загородження – безуспішні. Росіяни зазнають великих втрат і відходять назад.

Він повідомив, що на Лимано-Куп'янському напрямку противник продовжує тиснути в районі Макіївки, Сеньківки, Іванівки, Серебрянського лісництва, а також поблизу Торського.

За його словами, ворог не припиняє використовувати штурмові загони "шторм-z", різні мотострілецькі й танкові підрозділи.

Найбільше Росія використовує підрозділи 20-ї, 6-ї та 1-ї танкової армії з намаганням прорвати оборону українських військ. Проте українські військові тримають оборону і завдають втрат ворогу.

У Генштабі повідомили про ситуацію на фронті

Протягом доби, за даними Генштабу ЗСУ, на фронті відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.