За прошедшие сутки Силы обороны отразили 17 атак противника – 10 на Купянском и 7 на Лиманском направлениях. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск капитан Илья Евлаш, пишет 24 Канал.
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Силы обороны уничтожили 165 оккупантов на Лимано-Купянском направлении
"В полосе Восточной группировки войск сейчас продолжаются интенсивные боевые действия, противник продолжает давить и сосредотачивать свои силы на Лиманском и Купянском направлениях", – сказал Евлаш.
Он отметил, что противник продолжает применять РСЗО, ствольную артиллерию, танки и тяжелую бронированную технику. Кроме того, враг не прекращает наносить авиаудары из самолетов Су-25, Су-35, а также применяет вертолеты Ка-52 "Аллигатор".
Во время боевых столкновений Силам обороны Украины удалось уничтожить 165 оккупантов на Лимано-Купянском направлении и ликвидировать немало техники.
Россияне штурмуют даже ночью
Илья Евлаш рассказал, что на Лимано-Купянском направлении Россия применяет такие подразделения как "шторм-z". Оккупанты пытаются "раздробить" подразделения, чтобы усложнить их уничтожение украинской артиллерией и расчетами беспилотников.
Спикер сообщил, что россияне пытаются штурмовать ночью в плохую погоду.
По его словам, Россия активно применяет артиллерию и работает по позициям украинских военных с максимально крайних граничных дистанций, чтобы обезопасить свои артиллерийские системы от попаданий украинских контрбатарейных подразделений, а также выявления и нанесения ударов FPV-дронами.
Евлаш добавил, что на Лимано-Купянском направлении противник сосредотачивает большие массивы бронетехники. Спикер сказал, что россияне, понеся большие потери, восстанавливаются и со временем снова прибегают к наступлению.
Россия хочет окружить Купянск
Илья Евлаш заявил, что россияне пытаются атаковать украинские силы на Купянском направлении с целью окружить Купянск и выйти на рубеж реки Оскол, чтобы пробить себе сухопутный коридор до Боровой.
Однако спикер подчеркнул, что попытки оккупантов штурмовать оборонительные заграждения – безуспешны. Россияне несут большие потери и отходят обратно.
Он сообщил, что на Лимано-Купянском направлении противник продолжает давить в районе Макеевки, Сеньковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, а также вблизи Торского.
По его словам, враг не прекращает использовать штурмовые отряды "шторм-z", разные мотострелковые и танковые подразделения.
Больше всего Россия использует подразделения 20-й, 6-й и 1-й танковой армии, чтобы прорвать оборону украинских войск. Однако украинские военные держат оборону и наносят потери врагу.
В Генштабе сообщили о ситуации на фронте
В течение суток, по данным Генштаба ВСУ, на фронте произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 54 авиационных ударов, совершил 22 обстрела с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.
- На Купянском направлении украинские воины отразили более 15 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области.
- На Бахмутском направлении украинские воины отбили 4 атаки врага неподалеку от Клещеевки и Андреевки.
- На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Степное, Тонечко, Северное Донецкой области. Силы обороны отразили здесь более 15 атак врага.
- На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отбили более 15 атак врага в районе Марьинки Донецкой области.
- На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаку врага в районе севернее Приютного Донецкой области.
- На Запорожском направлении противник 3 раза пытался восстановить утраченное положение в районе Работино Запорожской области, успеха не имел.