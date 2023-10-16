Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что враг наступает на Купянском направлении. Там удалось отразить 15 атак за минувшие сутки. На Лиманском направлении наступления врага не было, но боевые действия там продолжаются.

Смотрите также Потеряли почти 2 батальона в неделю: почему россияне прут на Лиманско-Купянском направлении

Какую тактику применяют оккупанты

Как отметил Евлаш, оккупанты снова используют массовые штурмы пехотой. Сначала они бросают вперед зеков, "проверяющих" минные заграждения и работу артиллерии. После этого в бой дают тяжелую бронетехнику и подготовленные подразделения.

Сейчас оккупанты сосредоточили около 15 – 17 рот именно на Купянском направлении. Это уже не так много, как было раньше.

У них там много сил. Они смогли собрать 15 – 17 рот в период временного затишья накануне. Но следует отметить, что мы говорим за роты, а не батальонные тактические группы, как это было раньше. Личный состав врага уменьшается,

– рассказал Евлаш.

Смотрите разговор с Ильей Евлашем на ютубе 24 Канала

За минувшие сутки, 15 октября, украинские военные обезвредили 311 оккупантов на этом направлении. Хотя враг активно применяет и бронетехнику, и беспилотники, и авиацию, но все равно нашим бойцам удалось уничтожить 28 единиц российского вооружения, среди которых 8 танков, 8 боевых бронированных машин, станция РЭБ "Поле-21" и т.д.

Ситуация на Купянском направлении: коротко