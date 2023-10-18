Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко. Українські захисники відбивають удари ворога і продовжують утримувати позиції.
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Ситуація на Куп'янському напрямку
Ворог має завдання вийти на адміністративні межі Луганської області, а також поновити своє положення у Харківській області. Зокрема, уздовж річки Оскіл вийти на лівий берег Куп'янська.
"Відповідно упродовж 5 місяців противник посилив свої дії, але робота ЗСУ не дала змоги здійснити наміри. Окупанти несли втрати в техніці, живій силі, артилерії. На мою думку, у противника немає шансів отримати перевагу на Куп’янському напрямку", – відзначив військовий.
Юрій Федоренко про ситуацію на Сході: дивитись відео
Для своїх штурмів окупанти використовують все, що є на озброєнні: від кулеметів до систем РСЗВ. Також вони перекидають техніку та сили з менш пріоритетних напрямків, таким чином підсилюючи основні. Тому на передніх лініях та таких напрямках, як Куп'янський чи Лиманський не відчувається снарядного голоду у ворога.
"На деяких відтинках противник послабив ураження у зв'язку з недостачею кількості гармат. Але якщо казати про пріоритетні напрямки для противника: Мар’їнський, Куп'янський, Лиманський – цього не відчувається на передній лінії. Там противник стягує все, що може. Але і Сили оборони працюють злагоджено: виявляють і знищують (ворожу техніку – 24 Канал)", – додав Федоренко.
Ситуація на фронті: останні новини
- Українські Сили оборони продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. На Куп'янському бійці ЗСУ відбили понад 15 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 біля Надії Луганської області.
- За минулу добу росіяни втратили ще 620 осіб своєї армії. Загальна цифра втрат складає понад 290 тисяч. Крім цього українські захисники знищили 15 броньованих машин, 10 БпЛА та іншу техніку.
- Зокрема, на Авдіївському напрямку росіяни зазнають численних втрат. Наразі вони проводять перегрупування. За добу 17 жовтня ЗСУ відбили 5 атак окупантів.