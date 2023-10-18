Про це 24 Каналу розповів командир роти ударних БпАК Юрій Федоренко. Українські захисники відбивають удари ворога і продовжують утримувати позиції.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

Ворог має завдання вийти на адміністративні межі Луганської області, а також поновити своє положення у Харківській області. Зокрема, уздовж річки Оскіл вийти на лівий берег Куп'янська.

"Відповідно упродовж 5 місяців противник посилив свої дії, але робота ЗСУ не дала змоги здійснити наміри. Окупанти несли втрати в техніці, живій силі, артилерії. На мою думку, у противника немає шансів отримати перевагу на Куп’янському напрямку", – відзначив військовий.

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Для своїх штурмів окупанти використовують все, що є на озброєнні: від кулеметів до систем РСЗВ. Також вони перекидають техніку та сили з менш пріоритетних напрямків, таким чином підсилюючи основні. Тому на передніх лініях та таких напрямках, як Куп'янський чи Лиманський не відчувається снарядного голоду у ворога.

"На деяких відтинках противник послабив ураження у зв'язку з недостачею кількості гармат. Але якщо казати про пріоритетні напрямки для противника: Мар’їнський, Куп'янський, Лиманський – цього не відчувається на передній лінії. Там противник стягує все, що може. Але і Сили оборони працюють злагоджено: виявляють і знищують (ворожу техніку – 24 Канал)", – додав Федоренко.

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