Об этом 24 Каналу рассказал командир роты ударных БпАК Юрий Федоренко. Украинские защитники отбивают удары врага и продолжают удерживать позиции.

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Ситуация на Купянском направлении

У врага есть задача выйти на административные границы Луганской области, а также восстановить свое положение в Харьковской области. В частности, вдоль реки Оскол выйти на левый берег Купянска.

"Соответственно, в течение 5 месяцев противник усилил свои действия, но работа ВСУ не позволила осуществить намерения. Оккупанты несли потери в технике, живой силе, артиллерии. По моему мнению, у противника нет шансов получить преимущество на Купянском направлении", – отметил военный.

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Для своих штурмов оккупанты используют все, что есть на вооружении: от пулеметов до систем РСЗО. Также они перебрасывают технику и силы с менее приоритетных направлений, таким образом усиливая основные. Поэтому на передних линиях и таких направлениях, как Купянский или Лиманский, не ощущается снарядный голод у врага.

"На некоторых отрезках противник ослабил поражение в связи с недостатком количества орудий. Но если говорить о приоритетных направлениях для противника: Марьинское, Купянское, Лиманское – этого не чувствуется на передней линии. Там противник стягивает все, что может. Но и Силы обороны работают слаженно: обнаруживают и уничтожают (вражескую технику – 24 Канал)", – добавил Федоренко.

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