В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлении, освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.
Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков. Также были нанесены 3 удара по зенитно-ракетным комплексам врага.
Между тем, подразделения ракетных войск поразили 5 пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, а также состав боеприпасов и артиллерийское средство оккупантов.
В общей сложности за минувшие сутки нашим защитникам удалось ликвидировать более 600 российских военных. Общие потери врага в живой силе с начала полномасштабного вторжения превысили 290 тысяч.