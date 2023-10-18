У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Ситуація на різних напрямках фронту

Втрати ворога за минулу добу

  • Згідно з даними Генштабу, впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. Також було завдано 3 удари по зенітно-ракетних комплексах ворога.
  • Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 5 пунктів управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а також склад боєприпасів та артилерійський засіб окупантів.
  • Загалом за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати понад 600 російських військових. Загальні втрати ворога у живій силі від початку повномасштабного вторгнення перевищили 290 тисяч.