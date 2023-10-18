У Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та Бахмутському напрямку, звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

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Ситуація на різних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах та проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Також росіяни нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили більш ніж 15 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка та Кислівка Харківської області та ще 9 атак біля Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.

На Бахмутському напрямку російські війська намагалися відновити втрачене положення неподалік Кліщіївки Донецької області, але марно. Тим часом Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці й закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Там було відбито 5 атак ворога.

На Мар’їнському та Шахтарському напрямках наші захисники відбили більш ніж 20 атак окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, а також 2 атаки південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог намагався відновити втрачене положення південно-західніше Роботиного Запорізької області, проте безрезультатно.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу й завдають вогневе ураження по тилах противника.

На Мелітопольському напрямку наші захисники продовжують наступальну операцію і мають частковий успіх південніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога за минулу добу