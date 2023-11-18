Там партизаны обнаружили важную информацию, которая может понадобиться украинским военным для дальнейшей работы по врагу на полуострове. Представитель "Атеш" также опубликовал координаты местности в сети.

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"Атеш" показали находки в Евпатории

В партизанском движении рассказали, что их агент совершил вылазку в одну из частей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, известной как Росгвардии, расположенной в Евпатории.

В частности, партизанам удалось разведать количество техники и личного состава противника, расположенного на территории части.

Также мы узнали о месте и времени совещания командования части. Результаты не заставят себя ждать! – сказали в "Атеше".

"Атеш" совершил вылазку в Евпатории / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Обратите внимание! Партизаны из "Атеша" призвали украинцев в аннексированном Крыму помочь освободить украинские земли. Для этого нужно написать координаторам движения в телеграмме по никам: @Materyk_coordinator, @Crimean_coordinator, @RF_coordinator

"Атеш" продолжает работать в Крыму