Соответствующие видео и фотографии с места происшествия партизаны показали в ночь на 17 ноября. Перед этим они зафиксировали, как Россия в панике перекидывает корабли из Крыма в Новороссийск.

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Что известно о вражеской воинской части в оккупированной Феодосии

Партизаны рассказали, что они сумели ночью проникнуть на территорию российской воинской части 80393 в Феодосии во временно оккупированном Крыму. Так, они успешно провели разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России.

Пока очередная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов из боекомплекта, казарм и штаба воинской части 80393,

– заявили партизаны.

Они также показали фото и видео с места размещения оккупантов в Крыму.

Партизаны движения "Атеш" показали размещение вражеской техники в Феодосии: смотрите видео



Место, где расположена военная часть россиян в Феодосии



Партизаны зафиксировали технику россиян в их части в Феодосии

Партизаны нашли очень важный для оккупантов склад в Крыму

Партизаны движения "Атеш" нашли и опубликовали координаты склада оккупантов в поселке Октябрьское, где враги хранят горюче-смазочные материалы.

Более того, на территории самого военного объекта и поселка зафиксировали высокую активность техники оккупантов.

Расположение военного склада врагов

Кстати, горюче-смазочный склад россиян размещен по адресу 45.287290, 34.126670. Детальнее о деятельности врагов в Октябрьском – читайте по ссылке.