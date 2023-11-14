Координаты военного объекта уже получили соответствующие лица. Ни одна незаконная застройка захватчиков на оккупированных территориях не останется незамеченной.

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Разоблачена точка оккупантов

Агенты движения сопротивления "Атеш" нашли важный для россиян склад горюче-смазочных материалов в поселке Октябрьское в оккупированном Крыму. На территории самого военного объекта и поселка зафиксирована высокая активность техники оккупантов.

Агенты "Атеш" продолжают находить военные объекты оккупантов в Крыму и успешно передавать собранную информацию Силам Обороны Украины,

– сообщили партизаны.

Расположение военного состава оккупантов / Атеш

Координаты горюче-смазочного склада следующие: 45.287290, 34.126670

Партизаны побывали в поселке, где базируются оккупанты: смотрите видео

Деятельность агентов движения "Атеш": новости