В настоящее время предприятие в Челябинске быстро разрастается. Там строятся новые цеха и набирается новый персонал.

Важно Накапливает ли Россия ракетные средства для новых массированных ударов по Украине: в ГУР оценили угрозу

Что известно о новом заводе по производству ракет в Челябинске

Так, агенты "Атеш" из Челябинска сообщили, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа.

Предприятие быстро разрастается: строятся новые цеха и набирается новый персонал. Сейчас численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.



Завод по производству ракет в Челябинске / "Атеш"

Россия строит военные заводы по всей стране

Кстати, журналисты "Схем" проанализировали, что на сегодняшний день Россия активно наращивает производственные мощности на своих военных заводах. Речь идет о предприятиях, которые производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты, боевые вертолеты, а также собирают военные дроны и управляемые боеприпасы.

К примеру, Казанский авиационный завод. Это авиазавод из структуры государственной корпорации "Ростех", расположенный возле гражданского аэропорта "Борисоглебское" в Казани. На нем строят и ремонтируют не только гражданские самолеты, но и стратегические бомбардировщики, из которых Россия запускает ракеты по Украине.

Иркутский авиационный завод увеличивает мощности производства самолетов. Он расположен в Иркутске. Его профиль – истребители Су-30 всех модификаций. Известно, что на заводе и производят и ремонтируют истребители.

Уральский завод гражданской авиации расположен в городе Екатеринбург. Это предприятие ремонтирует двигатели и редукторы, которые могут использоваться и в военных вертолетах типа Ми-2, Ми-8, Ми-24 и Ка-52.

Дубнянский машиностроительный завод и "Кронштадт" расположен в городе Дубна на севере Московской области. На территории предприятия расположено Машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", входящее в государственную корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

"Радуга" производит такие ракеты, как Х-22, Х-55, Х-101, которыми Россия обстреливает Украину.

Россия хочет производить более 2 миллионов снарядов

В ГУР МО недавно рассказали, что последние атаки показали, что враг постепенно переходит от применения ракет воздушного базирования "Кинжалов" к крылатым и баллистическим "Искандерам". Также противник пытается возобновить производство "Калибров" и Х-101, увеличив объемы. Однако у него не все идет по плану.

Представитель разведки считает, что своими силами России не удастся накопить желаемое количество снарядов – более 2,1 миллиона, – а потому она уже начала искать их в других странах.