Об этом 24 Каналу отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Страна-агрессор продолжает самостоятельно производить ракеты.

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Вероятность ударов

В прошлом году оккупанты ударили по энергетическим центрам и объектам критической инфраструктуры нашей страны, что привело к проблемам с энергетикой. Поэтому в этом году Украина готовится к любым сценариям, включая отражение массированных ракетных ударов.

Будет ли принято решение так массированно и бездумно использовать ракеты собственного производства, как это было прошлой зимой и весной, когда все, что было произведено, сразу пускалось по Украине – это открытый вопрос,

– отметил представитель ГУР.

Важно, что в настоящее время Россия зависит от поставок из Ирана ударных БПЛА типа "Шахед" и комплектующих. И планы по их производству не достигнуты. Россияне ищут другие инструменты, новые разработки, но фактически остаются зависимыми.

"Этот инструмент враг будет использовать в случае повторения массированных ударов как комбинированных с применением БПЛА и различных видов ракетных вооружений", – добавил Юсов.

Андрей Юсов о вероятности ракетных ударов со стороны России: смотреть видео

Отметим, что в ночь на 25 октября россияне запустили по территории Украины 11 "Шахедов". Все БПЛА были сбиты, но сообщалось о падении обломков по объектам инфраструктуры города Славуты. Оккупанты целились по Хмельницкие области, где расположена АЭС.

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