Завод расположен в Москве, в спальном районе Некрасовка на территории индустриального парка "Руднево". Предприятие построили так, что россияне не упустили возможности прикрыться гражданским населением, ведь рядом – жилые дома.

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Что известно о ракетном заводе в Москве

По данным агентов "Атеш", на территории завода россияне планируют собирать и проводить испытания ракет разного типа. В первую очередь, речь идет о ракетах противовоздушной обороны. Территория производства занимает около 100 тысяч квадратных метров.

Россияне даже в этом случае не упустили шанса прикрыться гражданскими, ведь объект расположен в спальном районе, в 500 метрах от жилых домов,

– отметили в "Атеш".

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Оккупанты утверждают, что производство запустят только в октябре 2024 года. Впрочем, агенты "Атеш" узнали, что на заводе уже производят ударные беспилотники и компоненты к ракетам. Партизаны подчеркнули, что полученная информация будет использована для уничтожения этого военного объекта.

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