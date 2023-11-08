Завод розташований у Москві, в спальному районі Некрасівка на території індустріального парку "Рудневе". Підприємство побудували так, що росіяни не оминули можливості прикритися цивільним населенням, адже поруч – житлові будинки.

Дивіться також Викрили свої "легітимні цілі": влада Москви виклала у мережу адреси секретних об'єктів

Що відомо про ракетний завод у Москві

За даними агентів "Атеш", на території заводу росіяни планують збирати та проводити випробування ракет різного типу. Насамперед мовиться про ракети протиповітряної оборони. Територія виробництва займає майже 100 тисяч квадратних метрів.

Росіяни навіть у цьому випадку не пропустили шансу прикритися цивільними, адже об'єкт розташований у спальному районі, за 500 метрів від житлових будинків,

– наголосили в "Атеш".

Завод у Москві, де виготовляють ударні БпЛА – більше у галереї

Окупанти стверджують, що виробництво запустять лише у жовтні 2024 року. Втім, агенти "Атеш" дізналися, що на заводі вже виготовляють ударні безпілотники та компоненти до ракет. Партизани наголосили, що отримана інформація буде використана для знищення цього військового об'єкту.

Новий ракетний завод у Москві: дивіться відео

Агенти "Атеш" показали ракетний завод у Москві: дивіться відео

Агенти "Атеш" розвідують важливу інформацію: останні новини