Российские журналисты выяснили данные о по меньшей мере 4 погибших. Однако в некрологе одного из них говорится, что погиб весь экипаж, пишет 24 Канал.

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Что известно о потерях в результате атаки на завод

Погибших оккупантов в результате атаки ВСУ 13 сентября по Севастопольскому морскому заводу удалось определить, проанализировав соцсети и промониторив военные кладбища.

Так, краснодарский активист Виталий Вотановский опубликовал фото могил под Новороссийском. Там похоронены два моряка из субмарины-ракетоносца "Ростов-на-Дону". Речь идет об Андрее Красноярове и Никите Шейко.

На погребениях есть шевроны четвертой отдельной бригады подлодок. Именно туда и входил пораженный "Ростов-на-Дону". Дата гибели моряков – 13 сентября.



В России есть погибшие в результате атаки по заводу в Севастополе / Фото росСМИ

Кроме того, еще двое погибших – моряки с корабля "Минск", также попавший под атаку ВСУ. Речь идет о старших лейтенантах Андрее Коршунове из Тамбова и медике Артеме Фаизове из Калининграда. О них были некрологи в социальных сетях.

Коршунов погиб 13 сентября, а Фаизов умер 22 сентября, однако в некрологе написано, что он погиб вместе со всем экипажем корабля (то есть погибших может быть больше) во время атаки на судоремонтные доки,

– заявили в телеграм-канале.

Кстати, в минобороны России о потерях традиционно не говорили, а только уверяли, что "работала ПВО", что в очередной раз оказалось не слишком правдивым сообщением.

Кроме того, очевидно, что в результате атаки по заводу есть раненые. Ведь на сайте петербургского клуба подводников через несколько дней после атаки объявили сбор средств для пострадавших от обстрела моряков. Однако их количество не было названо.

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Кратко об атаке на завод в Севастополе