Взрывы и сирена в оккупированном Крыму уже стали обыденностью. Однако стоит отметить, что в этот раз в Севастополе воздушную тревогу не объявляли.

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В Севастополе шумно

Местные жители оккупированного полуострова сообщают о мощных взрывах, в результате чего даже затряслись стекла в окнах. Громкий звук слышали в разных частях Севастополя. После этого появились сообщения, что в центральной части города слышны звуки сирены скорой помощи.

Местный гауляйтер Севастополя сообщает, что над морем россиянам удалось уничтожить воздушную цель. Якобы проходит контроль воздушной обстановки, а все специальные службы находятся наготове. Однако, несмотря на эти заявления, в сети уже публикуют фото столба дыма над Севастополем.

В Севастополе снова "ничего не произошло" / Фото из российских телеграм-каналов

Следует отметить, что во время громкого звука и так называемой "работы ПВО" воздушная тревога в городе не звучала.

Над морем у Севастополя фиксируют дым / Крымский ветер

"Хлопки" на Крымском полуострове