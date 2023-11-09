Взрывы и сирена в оккупированном Крыму уже стали обыденностью. Однако стоит отметить, что в этот раз в Севастополе воздушную тревогу не объявляли.
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В Севастополе шумно
Местные жители оккупированного полуострова сообщают о мощных взрывах, в результате чего даже затряслись стекла в окнах. Громкий звук слышали в разных частях Севастополя. После этого появились сообщения, что в центральной части города слышны звуки сирены скорой помощи.
Местный гауляйтер Севастополя сообщает, что над морем россиянам удалось уничтожить воздушную цель. Якобы проходит контроль воздушной обстановки, а все специальные службы находятся наготове. Однако, несмотря на эти заявления, в сети уже публикуют фото столба дыма над Севастополем.
В Севастополе снова "ничего не произошло" / Фото из российских телеграм-каналов
Следует отметить, что во время громкого звука и так называемой "работы ПВО" воздушная тревога в городе не звучала.
Над морем у Севастополя фиксируют дым / Крымский ветер
"Хлопки" на Крымском полуострове
- Алексей Данилов подчеркнул, что ВСУ имеют огромные успехи на Крымском направлении. Все обращают внимание на сушу, игнорируя уничтожение вражеских активов в Крыму и уничтожение Черноморского флота.
- Последний мощный "улов" ВСУ произошел 4 ноября – тогда украинские военные атаковали морскую и портовую инфраструктуру судостроительного завода "Залив" в Керчи. Им удалось уничтожить российский ракетоноситель "Аскольд".
- Утром 9 ноября о взрывах сообщалось в Скадовске, а впоследствии появилась информация о громких звуках и в Севастополе. Оккупанты поспешили предупредить, что работает противовоздушная оборона, однако ошиблись и написали "ВПО".