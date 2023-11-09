У Севастополі шумно

Місцеві жителі окупованого півострова повідомляють про потужний вибухи, внаслідок чого навіть затряслося скло у вікнах. Голосний звук чули у різних частинах Севастополя. Після цього з'явилися повідомлення, що в центральній частині міста чути звуки сирени швидкої допомоги.

Місцевий гауляйтер Севастополя повідомляє, нібито над морем росіянам вдалося знищити повітряну ціль. Нібито наразі проходить контроль повітряної обстановки, а всі спеціальні служби перебувають напоготові. Однак попри ці заяви у мережі уже публікують фото стовпа диму над Севастополем.

У Севастополі знову "нічого не сталося" / фото з російських телеграм-каналів

Варто зазначити, що під час голосного звуку і так званої "роботи ППО" повітряна тривога у місті не лунала.