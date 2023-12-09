Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил 24 Каналу, что это впервые, когда оккупанты опрокидывают технику на новое направление. Это может сигнализировать об обострении ситуации за рубежом.

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Куда россияне перевозят личный состав

Российские оккупанты продолжают использовать Мариуполь как военный хаб. В частности, через город опрокидывают военную технику и личный состав. Недавно в городе зафиксировали технику с новой маркировкой.

Она появилась несколько недель назад, наши люди видели ее, но не смогли сфотографировать. Непонятно, что это за подразделение, откуда они взялись. Сейчас наши OSINTы определили, что вся техника, которую маркировали таким образом, поехала на Луганск,

– рассказал Петр Андрющенко.

Для мариупольцев это было несколько странно, ведь раньше не было никаких доукомплектований и подготовки подразделений, которые затем оказывались в Луганской области.

Обычно через Мариуполь перемещают личный состав и технику в Донецкий. Запорожское и Херсонское направления. Хотя, стоит заметить, чаще из Херсонского направления отправляли что-то в Мариуполь и Бердянск, чем наоборот.

"Стает немного понятно с другой стороны, что тренируют сейчас не тех, кто едет на Авдеевку, или не только их. Но и тех, кто идет на Луганское направление. Это довольно интересное и глубокое перемещение через Мариуполь", – отметил Андрющенко.

Это важная информация, на которую следует обратить внимание. Ведь сейчас в поле зрения больше всего находится Донбасса, однако и в Луганском направлении может стать горячо.

Перемещение техники через Мариуполь: что известно