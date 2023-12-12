Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи активізацію загарбників. За його словами, Вугледарський напрямок давно заважає ворогу.
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"На сьогодні росіяни стягуються у Волноваський район і на північ Маріупольського – Нікольської частини. Там поруч Вугледар з одного боку, а з іншого – Мар'їнка неподалік", – зазначив Андрющенко.
Цілком можливо, що окупанти посилюватимуть тиск на Мар'їнку або готуватимуться до наступу на ще одному напрямку – Вугледарському.
Окупанти заморозили будівництво залізниці
Наприкінці вересня Андрющенко повідомив, що росіяни хочуть запустити залізницю на окупованих територіях. У такий спосіб вони планували розв'язати логістичні проблеми, виниклі після серії успішних ударів по Кримському мосту.
Натепер стало відомо, що ворог зупинив роботи через ризик погіршення ситуації на Вугледарському напрямку з огляду на бої в Мар'їнці.
Саме ризик бойових дій біля Вугледара зупиняє можливість їм побудувати оцю обхідну логістику на випадок руйнування Кримського мосту,
– наголосив радник міського голови Маріуполя.
Яка ситуація на Сході: останні новини
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- Міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали українські позиції на Сході України. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський ознайомив їх із ситуацією в регіоні.
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