Про це 24 Каналу сказав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, коментуючи активізацію загарбників. За його словами, Вугледарський напрямок давно заважає ворогу.

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"На сьогодні росіяни стягуються у Волноваський район і на північ Маріупольського – Нікольської частини. Там поруч Вугледар з одного боку, а з іншого – Мар'їнка неподалік", – зазначив Андрющенко.

Цілком можливо, що окупанти посилюватимуть тиск на Мар'їнку або готуватимуться до наступу на ще одному напрямку – Вугледарському.

Окупанти заморозили будівництво залізниці

Наприкінці вересня Андрющенко повідомив, що росіяни хочуть запустити залізницю на окупованих територіях. У такий спосіб вони планували розв'язати логістичні проблеми, виниклі після серії успішних ударів по Кримському мосту.

Натепер стало відомо, що ворог зупинив роботи через ризик погіршення ситуації на Вугледарському напрямку з огляду на бої в Мар'їнці.

Саме ризик бойових дій біля Вугледара зупиняє можливість їм побудувати оцю обхідну логістику на випадок руйнування Кримського мосту,

– наголосив радник міського голови Маріуполя.

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