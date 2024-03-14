На цих складах окупанти зберігають свої ракети. Усі координати вже передали відповідним українським спецслужбам.

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"Атеш" виявив склади окупантів у Севастополі з ракетамиʼ

Агенти партизанського руху зазначили, що мали можливість потрапити на склад ракетного озброєння біля аеродрому Бельбек в окупованому Севастополі.



"Атеш" виявив склади з ракетами росіян у Севастополі / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Саме тут зберігаються ракети Р-73, Р-27, Р-37 та інше озброєння, яке використовують окупанти для завдання ударів по мирних містах України,

– зазначили в "Атеші".

У русі опору також зауважили, що росіяни облаштували фальшиві склади як обманку для Сил оборони України. Однак агентам "Атеш" про них відомо, і всю інформацію вже передали відповідним людям.



"Атеш" передав координати складів у Севастополі відповідним особам / Фото з телеграм-каналу "Атеш"

Зверніть увагу! В "Атеші" закликали приєднуватися до руху опору і битися за вільний Крим. До цього треба написати координатору партизанського руху: @Crimean_coordinator.

"Атеш" проводить активну діяльність на окупованих територіях