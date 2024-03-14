На этих складах оккупанты хранят свои ракеты. Все координаты уже передали соответствующим украинским спецслужбам.

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"Атеш" обнаружил склады оккупантов в Севастополе с ракетами

Агенты партизанского движения отметили, что имели возможность попасть на склад ракетного вооружения возле аэродрома Бельбек в оккупированном Севастополе.



"Атеш" обнаружил склады с ракетами россиян в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используют оккупанты для нанесения ударов по мирным городам Украины,

– отметили в "Атеше".

В движении сопротивления также отметили, что россияне обустроили фальшивые склады как обманку для Сил обороны Украины. Однако агентам "Атеш" о них известно, и всю информацию уже передали соответствующим людям.



"Атеш" передал координаты складов в Севастополе соответствующим лицам / Фото из телеграм-канала "Атеш"

Обратите внимание! В "Атеше" призвали присоединяться к движению сопротивления и сражаться за свободный Крым. До этого надо написать координатору партизанского движения: @Crimean_coordinator.

"Атеш" проводит активную деятельность на оккупированных территориях