На этих складах оккупанты хранят свои ракеты. Все координаты уже передали соответствующим украинским спецслужбам.
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"Атеш" обнаружил склады оккупантов в Севастополе с ракетами
Агенты партизанского движения отметили, что имели возможность попасть на склад ракетного вооружения возле аэродрома Бельбек в оккупированном Севастополе.
"Атеш" обнаружил склады с ракетами россиян в Севастополе / Фото из телеграм-канала "Атеш"
Именно здесь хранятся ракеты Р-73, Р-27, Р-37 и другое вооружение, которое используют оккупанты для нанесения ударов по мирным городам Украины,
– отметили в "Атеше".
В движении сопротивления также отметили, что россияне обустроили фальшивые склады как обманку для Сил обороны Украины. Однако агентам "Атеш" о них известно, и всю информацию уже передали соответствующим людям.
"Атеш" передал координаты складов в Севастополе соответствующим лицам / Фото из телеграм-канала "Атеш"
"Атеш" проводит активную деятельность на оккупированных территориях
- Агенты "Атеша" задокументировали прибытие военной техники оккупантов на железнодорожную станцию Симферополь-Грузовой. По словам партизан, россияне эту технику планируют отправить на передовую, чтобы поражать наши войска.
- Партизаны из "Атеша" также совершили диверсию на железной дороге в Московской области, подожгли релейный шкаф на одной из станций. Ожидается, что этот акт саботажа будет иметь значительные последствия для военных поставок в этом регионе.
- "Атеш" также обнаружил, что оккупанты используют руины "Азовстали" для размещения своих боевых самолетов. Оттуда воздушные суда привлекают на выполнение боевых вылетов.
- Агенты "Атеш" ранее сообщали о значительном присутствии в Мариуполе лиц азиатского происхождения. В состав группы входили удмурты и чуваши, которых видели, как их перевозили в военном транспортном средстве в направлении города.
- Также "Атеш" фиксировал прибытие оперативных групп ФСБ из Москвы в Джанкой. Одним из приоритетов их деятельности называют работу в подполье из-за исчезновения нескольких российских военных в городе.