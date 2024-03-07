Похожую диверсию агенты провели в феврале в Волгоградской области. Тогда партизаны подожгли релейный шкаф на станции Максима Горького.

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Новая диверсия "Атеш"

Агенты "Атеш" сообщили, что провели очередную диверсию в России. На этот раз они подожгли релейный шкаф возле железнодорожной станции "Головково" Солнечногорского района, Московской области.

"Атеш" уничтожил релейный шкаф на железной дороге: смотрите видео

Как объяснили партизаны, этим действием они усложнили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которую оккупанты активно эксплуатируют в военных целях.



Релейный шкаф на железной дороге в Московской области / Фото "Атеш"

Наша цель – остановить военные поставки путинского режима на линию фронта. Это можно сделать!

– отметили в движении.



Где уничтожили релейный шкаф / Фото "Атеш"

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