Также обнаружено место систематического накопления различных видов техники. В “Атеш” показали на карте, где располагается техника оккупантов.
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Что рассказали в "Атеш"
Агентами из партизанского движения "Атеш" было найдено в Симферополе место базирования военной техники оккупантов на железнодорожной станции "Симферополь-Грузовой". Позже ее планируют отправить на фронт.
Также там поделились информацией с местом систематического скопления разнообразной техники врага, которую в будущем также должны были бы отправить на фронт по железной дороге.
Зная, где враг готовит технику для транспортировки, можно эффективно помешать оккупантам достичь своей цели,
– отметили в "Атеш".
Место, куда прибывает российская техника / фото "Атэш"
Партизанское движение "Атеш": последние новости
- Агенты "Атеш" устроили диверсию на железной дороге в Московской области. Этим действием они затруднили использование железнодорожной ветки вокруг Москвы, которую оккупанты активно эксплуатируют в военных целях.
- В "Атеш" сообщили, что оккупанты активно используют руины "Азовстали" для дислокации своей боевой авиации. Оттуда они привлекаются к боевым задачам.
- также ранее агенты движения сообщали, что в Джанкой прибыли оперативные группы ФСБ. Примерно раз в неделю на железнодорожный вокзал Джанкоя прибывает новая партия назначенных в Крым военных. Одним из приоритетов их деятельности является работа в подполье.