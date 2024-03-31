Глава ГУР МО также рассказал, есть ли угроза на территории Беларуси. Об этом он сказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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Что сказал Кирилл Буданов
Журналисты отметили, что францущький президент Эммануэль Макрон говорит, что в случае прорыва россиян на Киев или Одессу французские войска могут оказаться в Украине. Поэтому они поинтересовались у главы ГУР, на какие данные опирается президент Франции, когда предполагает наступление на столицу.
"Это предположение (слова Макрона – 24 Канал). Предположений может быть очень много. В предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву, но этого по факту нет,
– отметил Буданов.
Глава ГУР также добавил, что на территории Беларуси никаких угроз по состоянию на сейчас нет.
"Мы не видим тенденций для того, чтобы они появились в ближайшее время", – подчеркнул Кирилл Буданов.