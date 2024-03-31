Голова ГУР МО також розповів, чи є загроза на території Білорусі. Про це він сказав в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Що сказав Кирило Буданов

Журналісти зазначили, що французький президент Еммануель Макрон говорить, що у разі прориву росіян на Київ чи Одесу французькі війська можуть опинитися в Україні. Тож вони поцікавилися в очільника ГУР, на які дані спирається президент Франції, коли припускає наступ на столицю.

"Це припущення (слова Макрона – 24 Канал). Припущень може бути дуже багато. У припущеннях ми теж можемо зараз зайти в Москву, але цього за фактом немає,

– зазначив Буданов.

Очільник ГУР також додав, що на території Білорусі жодних загроз станом на зараз нема.

"Ми не бачимо тенденцій для того, щоб вони з'явились найближчим часом", – підкреслив Кирило Буданов.