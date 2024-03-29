Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Андрій Крамаров, зауваживши, що це є стандартний стиль російської пропаганди. Тимчасом українцям потрібно дотримуватись інформаційної гігієни.

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Агенти замість ДРГ

Росія продовжує звинувачувати Україну у теракті в "Крокус Сіті Хол" та можливо використає це для наступу на Київ. Варто зауважити, що ймовірний наступ не буде відбуватись за допомогою класичних ДРГ. На думку військового експерта це будуть певні агенти, які, на жаль, ще залишились на території України.

"Така вірогідність є, бо це абсолютно в стилі російських спецслужб, щоб потім сказати "Ось, ми Україні відповіли за цей теракт". Це їхній почерк: спричинити теракт на своїй території для того, щоб мати "законний" привід вчинити теракт на території іншої країни", – зазначив Крамаров.

Інформаційна гігієна

Українцям потрібно ретельно дбати про інформаційну гігієну. Паніка, яка зараз вирує у соціальних мережах, є безпідставною. Теза про наступ на Київ може тиражуватися тими людьми, які зацікавленні в поширенні російської пропаганди.

"Навіть, якщо такий ризик реально існує, Силам оборони, Національній поліції та Службі безпеки Україні потрібно бути пильними. Якщо поки вони не попередили про загрозу, то зараз це пусті балачки", – зауважив військовий експерт.

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