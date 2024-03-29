Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт Андрей Крамаров, отметив, что это стандартный стиль российской пропаганды. Между тем украинцам нужно придерживаться информационной гигиены.

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Агенты вместо ДРГ

Россия продолжает обвинять Украину в теракте в "Крокус Сити Холл" и возможно использует это для наступления на Киев. Стоит заметить, что вероятное наступление не будет происходить с помощью классических ДРГ. По мнению военного эксперта это будут определенные агенты, которые, к сожалению, еще остались на территории Украины.

"Такая вероятность есть, потому что это абсолютно в стиле российских спецслужб, чтобы потом сказать "Вот, мы Украине ответили за этот теракт". Это их почерк: вызвать теракт на своей территории для того, чтобы иметь "законный" повод совершить теракт на территории другой страны", – отметил Крамаров.

Информационная гигиена

Украинцам нужно тщательно заботиться об информационной гигиене. Паника, которая сейчас бушует в социальных сетях, является безосновательной. Тезис о наступлении на Киев может тиражироваться теми людьми, которые заинтересованы в распространении российской пропаганды.

"Даже, если такой риск реально существует, Силам обороны, Национальной полиции и Службе безопасности Украины нужно быть бдительными. Если пока они не предупредили об угрозе, то сейчас это пустая болтовня", – отметил военный эксперт.

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