На этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем недавнем интервью. Он отметил, что ситуация на фронте сейчас лучше, чем была 2 – 3 месяца назад.

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Нашим военным удалось сдержать наступление врага

Президент заявил, что украинским военным удалось сдержать наступление России в худшие зимние месяцы.

Мы стабилизировали ситуацию. Она лучше, чем была два – три месяца назад, когда у нас был большой дефицит артиллерийских боеприпасов, различных видов оружия,

– сказал он.

В то же время глава государства отметил, что в Украине не видели большого контрнаступления со стороны России, и что враг не имел успеха. Параллельно Зеленский добавил, что оккупантам удалось разрушить определенные села своими бесконечными обстрелами.

Украина нуждается в вооружении

В этом же интервью президент заявил, что нашим военным не хватает снарядов, артиллерийских боеприпасов и прочего. По его словам, нашим защитникам до сих пор удается сдерживать российских захватчиков.

Вместе с тем, наши военные не будут иметь возможности противостоять другому большому наступлению России, ожидаемому в ближайшие месяцы. Владимир Зеленский отметил, что оно может произойти в конце мая или в июне.

А к этому нам нужно не только подготовиться, нам нужно не только стабилизировать ситуацию, потому что партнеры иногда действительно радуются, что мы стабилизировали ситуацию,

– сказал Зеленский о США и союзниках Украины.

Президент Украины подчеркнул, что нам помощь нужна уже и сейчас.

В то же время журналисты отмечают, что Россия имела преимущество не только в количестве огневых средств в артиллерийской войне на истощение. Вооружение врага также имеет большую дальность поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на 20 с плюсом километров, а (наш – 24 Канал) снаряд – на 20 с минусом", – отметил он.

Само интервью Владимир Зеленский давал на Сумщине. Президент заверил, что в регионе находятся в состоянии боевой готовности в ответ на значительное наращивание сил России по ту сторону границы, а также ежедневные обстрелы.