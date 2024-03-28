На цьому президент України Володимир Зеленський наголосив у своєму нещодавньому інтерв'ю. Він зазначив, що ситуація на фронті зараз краща, ніж була 2 – 3 місяці тому.

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Нашим військовим вдалося стримати наступ ворога

Президент заявив, що українським військовим вдалося стримати наступ Росії у найгірші зимові місяці.

Ми стабілізували ситуацію. Вона краща, ніж була два – три місяці тому, коли у нас був великий дефіцит артилерійських боєприпасів, різних видів зброї,

– сказав він.

Водночас глава держави зазначив, що в Україні не бачили великого контрнаступу з боку Росії, і що ворог не мав успіху. Паралельно Зеленський додав, що окупантам вдалося зруйнувати певні села своїми нескінченними обстрілами.

Україна потребує озброєння

У цьому ж інтерв'ю президент заявив, що нашим військовим не вистачає снарядів, артилерійських боєприпасів та іншого. За його словами, нашим захисникам досі вдається стримувати російських загарбників.

Разом з тим, наші військові не матимуть можливості протистояти іншому великому наступу Росії, очікуваному у найближчі місяці. Володимир Зеленський зазначив, що він може статися наприкінці травня або у червні.

А до цього нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дійсно радіють, що ми стабілізували ситуацію,

– сказав Зеленський про США та союзників України.

Президент України наголосив, що нам допомога потрібна вже і зараз.

Водночас журналісти зазначають, що Росія мала перевагу не лише у кількості вогневих засобів в артилерійській війні на виснаження. Озброєння ворога також має більшу дальність ураження.

"У Бахмуті, Авдіївці, Лисичанську, Соледарі і так далі було дуже важко боротися з противником, чий артилерійський снаряд може стріляти на 20 з плюсом кілометрів, а (наш – 24 Канал) снаряд – на 20 з мінусом", – зазначив він.

Саме інтерв'ю Володимир Зеленський давав на Сумщині. Президент запевнив, що в регіоні перебувають у стані бойової готовності у відповідь на значне нарощування сил Росії по той бік кордону, а також щоденні обстріли.