Об этом в разговоре на 24 Канале рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что потенциально Путин может собрать еще группировку 200 тысяч оккупантов и бросить их неподготовленными в бой. Черник также предположил, какие последствия будет иметь удар по Одессе, когда там находился премьер Греции и сколько еще сможет воевать Россия.

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Какие последствия будет иметь удар по Одессе, когда там был премьер Греции

По информации CNN, российская ракета ударила по Одессе в полукилометре от Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса. Как вы думаете, это все-таки совпадение, или могла быть утечка информации? Российские пропагандисты не раз же заявляли, что им надо целиться в иностранных лидеров, когда они находятся в Украине.

Мне трудно сказать, была ли утечка информации, на этот вопрос лучше ответят специальные службы. Но в этом контексте понимаем, что россияне имеют огромную, качественно построенную разведывательную машину. Чего только стоит слияние информации по TAURUS – высшие военные чиновники Германии обсуждали этот вопрос в части разрушения Крымского моста.

Я сторонник версии, опять-таки не претендуя на исчерпываемость и какую-то истинность, что это все-таки был спланированный акт. Владимир Путин таким образом показывает, что он играет без правил, что он способен поднимать ставки на самый высокий уровень – первых лиц мировых стран.

Здесь есть такой интересный срез, который бы я охарактеризовал как понижение страха перед Путиным. Потому что если греческий премьер сам приехал, почувствовал, что такое "русский мир", то это должно было бы очень и очень сильно начинать "отрезвлять" Европу. На самом деле этот процесс начался, чего только стоит заявление Макрона о потенциальном вхождении французских войск в Украину.

Общий итог этого явления – Путин не собирается сдаваться.

В США уже отреагировали на этот обстрел и заявили о том, что Киеву срочно нужно больше средств ПВО и ракет для них. В таком контексте, повлияет ли это на тех, кто даже не причастен к этому инциденту, как Соединенные Штаты? Если они увидели, что целятся в других партнеров, могут ли они ускориться с помощью?

Однозначно – да. Это очень серьезно "отрезвляет" тех людей, которые тормозят помощь для Украины. Мы понимаем, что это большой пакет, который должен быть нам проголосован. Я полон оптимизма, что он будет проголосован. Просто вопрос, когда – или это будет в марте, или это будет в апреле. Началась работа по обходу Майка Джонсона (спикер Палаты представителей США – 24 Канал) в части постановки этого вопроса на голосование.

Думаю, что такие серьезные акты запугивания очень должны были бы "отрезвить" тех людей, которые противятся этой помощи.



Зеленский с премьером Греции в Одессе / Офис Президента

Где Чехия могла найти снаряды для Украины

Спрошу также у вас о боеприпасах. Ваш коллега – военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что сейчас на фронте усилилась работа нашей артиллерии и что вроде бы уже приехали боеприпасы – вот те 30% от обещанного 1 миллиона от Европейского Союза.

Давайте мы пойдем от обратного. Вопрос о 800 тысячах снарядов запульсировал несколько недель назад. Мы же понимаем – то, что говорят, что дадут деньги, по факту уже где-то в какой-то части сработало. Таким образом, суммарно на эту минуту есть более 800 миллионов долларов или евро, учитывая то как страна выделяет, при задекларированной главной сумме от 1,4 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

На самом деле здесь есть один нюанс – это цена на снаряд. Если условно стандартный американский снаряд М795 на начало войны стоил где-то в пределах тысячи долларов, то все очень серьезно подорожало. Стандартные боеприпасы начали стоить от 4 до 8 тысяч долларов. Почему так? Мы не можем отменить рынок.

Если на эту минуту мы имеем задекларированную сумму уже больше половины, то абсолютно по методу доказательности от противоположного, можем предположить, что часть из этих денег уже несколько недель назад заработала.

Важно! Президент Чехии Петр Павел заявил, что всю необходимую сумму для обеспечения ВСУ 800 тысячами снарядов удалось собрать. Снаряды должны быть в Украине уже в ближайшие недели.

Теперь очень важная деталь в части 800 тысяч. Много это или мало? Так вот, при среднесуточных показателях применения нашей артиллерии в пределах 5 тысяч этого запаса хватает на добрых полгода. А мы в целом, за исключением нескольких дней прошлой осенью, никогда не выходили на большее. Было несколько дней, что выходили до 7 тысяч.

Поэтому это привет всем тем "зраднюкам", потому что не знаю, как их еще назвать, что – "все, конец, Украину бросили, оставили нас без боеприпасов, мы вот-вот завтра сдадимся". Надо наконец учиться держать наши эмоциональные качели в правильном срединном положении. Потому что у нас либо все зрада, либо все победа.

На эту минуту действительно есть определенное увеличение артиллерийских ударов. Но опять-таки не опережаем обстоятельства и не утверждаем, что уже "все, у нас есть всего достаточно". Оружия много не бывает.

Это те 800 тысяч боеприпасов, которые нашла Чехия, или это из тех, которые обещали произвести в ЕС?

На мой взгляд, это те, которые нашла Чехия. Объясню, почему именно Чехия. Она всегда была большим вооруженным хабом, начиная со времен Первой мировой войны. А немцы, когда владели этой территорией, вкладывали огромные средства в развитие чешского военного промышленного потенциала. Исторически сложилось так, что потом, когда пришел Советский Союз, этот военно-промышленный комплекс был сохранен, даже развит.

Более того, с крахом Варшавского блока большинство стран, которые входили в него, например Румыния, Болгария и еще много других, пошли путем сворачивания военных производств, а Польша путем перестройки своего военного производства под натовские стандарты. А Чехия сумела построить интегрированную, уникальную систему, которая сочетает в себе и старые советские образцы, и западные технологии.

Думаю, чехи имели в закрытой части огромное количество самых разнообразных проектов. Изучили, что и где есть, и сумели найти пути, как убедить правительства тех стран, что это все надо продавать.

На мой взгляд, прежде всего это Южно-Африканская республика, Пакистан, Индия и огромная территория Латинской Америки, которая всегда была большим клиентом прежде всего Советского Союза. Напомню о большом танковом марокканском проекте 2022 года – более 140 танков, выкупили за средства США и Нидерландов у Марокко, а ремонтировали и модернизировали на чешской базе.

На мой взгляд, эти 800 тысяч – это не те снаряды, которые европейский большой военный конвейер поставил на производство. Это то, что уже по факту закупается в выше указанных странах. Еще раз – это мое мнение, я никоим образом не претендую на какую-то истинность.

Имеют ли ВСУ потенциал для контрнаступления

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк заявил, что ситуация стабилизируется, готовим ударную группировку для контрнаступления. Он сказал, что у нас есть 3 задачи: стабилизация линии фронта; провести перегруппировку частей, которые нуждаются в восстановлении и доукомплектовании; создание ударной группировки и начало контрнаступления. Насколько эти планы сейчас реальны и видите ли вы как минимум выполнение одного из пунктов – стабилизации линии фронта?

Стабилизация линии фронта состоялась по факту. Несмотря на то, что противник получил "кураж" от захвата Авдеевки, если идти по диаметру того плацдарма где-то в пределах 8 – 10 километров, не более. Но по всем остальным направлениям он не смог продвинуться дальше, чем на 1,5 – 2 километра. Для "второй армии" это более чем скромные показатели.

Напомню, оперативные нормативы предусматривают, что механизированный полк должен прорывать батальонные боевые порядки. Батальонные боевые порядки – это ширина 3 километра и глубина до 5 километров. Пока нет никакой информации, что противник сумел пробиться на расстояние до 5 километров. От линии боестолкновения до Часового Яра как раз где-то в пределах 5 километров, и не то что механизированные полки – дивизии не могут это прорвать.

Что происходит возле Часового Яра: смотрите на карте

Поэтому, на мой взгляд, на эту минуту действительно есть определенная стабилизация фронта. Мы в огневом равновесии. Кстати, опять-таки ничего нового. Весной прошлого года мы находились в точно таком же огневом равновесии. Пока в мае не началось наше большое контрнаступление. Я тысячу раз говорил, что не считаю его провальным.

Приведу показатели по артиллерии с мая по сентябрь прошлого года – более 3 тысяч стволов. Если делим на 72 – штатная бригада, то имеем 50 бригад. Есть ли потенциал для наступательных действий? 100% есть, надо только оружие, оружие и еще раз оружие. И не забываем, что важно также психологически давить на противника, что мы не сдались и что мы готовы сражаться и даже наступать.

А что нам нужно сделать, чтобы выполнить эти шаги? Имею в виду сделать перегруппировку и создать ударную группировку, которая будет способна идти в контрнаступление. И опять же без самолетов мы в него не будем идти?

Это уже вопрос составления конкретного военного плана. Это даже не совсем полезно нам анализировать. Дам только один посыл – оружия, оружия и еще раз оружия.

Могут ли оккупанты пойти в наступление летом

Президент Украины Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции заявлял, что и оккупанты готовят новое наступление летом. Как вы думаете, хватит ли у них сил? Сейчас мы видим, что они вроде бы несколько снизили свою интенсивность. Также говорят, что после так называемых выборов Путина они вообще могут немного уйти на какую-то передышку.

Вы правильно сделали акцент в части силы. Силы у них есть, потому что это – люди. Они декларируют мобилизационный ресурс от 1,5 до 3 миллионов. Это действительно очень много. Как только Путин самопереназначится на посту президента, может произойти концепция "вставай, страна агромная".

Не забываем, Бахмут взяли колоссальными пехотными валами. Одна ЧВК "Вагнера" задекларировала 22 тысячи убитыми. Это без регулярных войск и без раненых. Это невероятно много. Авдеевка унесла 15 тысяч убитыми, еще умножаем эту цифру на 3 и понимаем, какие потери.

То есть прибегнуть опять-таки к концепции "за родину, за Путина, за величие" в страшной "битве против НАТО", потому что они же не с нами воюют, они якобы с НАТО воюют, – это может быть только после выборов. Поэтому нельзя недооценивать противника.

Есть такое очень хорошее выражение у великого китайского военного мыслителя Сунь-цзы, который говорит "знай врага, знай себя". Мы должны их знать. Этот их милитаристский психологический нарратив – довольно сильный.

Могут ли собрать потенциально еще группировки до 200 тысяч людей и бросить их в бой абсолютно неподготовленными? Хотя здесь вопрос подготовки – автоматом Калашникова у них умеют пользоваться практически все, а в их понимании – больше и не надо. Так что, к сожалению, могут. Поэтому не считаю, что после перевыборов будет какая-то передышка.

Почему май – июнь? Разделяю это мнение, потому что все же остатки техники будут применяться. Техника тяжелая: БМП, БТР весят в пределах 12 – 13 тонн, танки – от 36 – 43 тонн, тяжелая артиллерийская установка, скажем, 2С5 "Гиацинт" – 30 тонн и тому подобное.

Они сейчас пытаются держать (технику – 24 Канал) на относительно твердом покрытии, как и мы – на дорогах. А тогда почва высохнет и можно будет выходить на грунт.



Россия может собрать группировку 200 тысяч / Shutterstock

О возможности России воевать еще 2 года

Reuters цитирует доклад литовских спецслужб и пишет, что Россия сможет воевать с Украиной с нынешней интенсивностью еще как минимум 2 года. Этому способствуют высокие цены на нефть, уклонение от санкций, государственные инвестиции, а также то, что России помогает несколько стран. В частности, Иран и Северная Корея, которые поставляют оружие и боеприпасы, и Китай помогает тем, что поставляет много микрочипов. Согласны ли вы с этим мнением о 2 годах? Возможно, с такими темпами хватит их и на больше?

Нет, на больше не хватит. Я также сторонник концепции 2 лет. Объясню, почему. Лучше всего разобрать на двух классах оружия:

танки. Более 6 тысяч – мы уничтожили. На складах еще есть в пределах условно до 15, в интернете цифры немного отличаются. Россия может строить новых танков только 25 Т-90 в месяц, больше не может. 15 тысяч делим на 3 – есть 5 тысяч. Сейчас заходим в третий год войны, в общем где-то в эту цифру мы укладываемся;

артиллерия. Мы истребили более 10 тысяч, еще имеют где-то до 10 тысяч. Надо – дойдут до СУ-100. Это 100-миллиметровая пушка Д-10 времен Второй мировой войны – самая массовая артиллерийская установка, которая когда-либо выпускалась. Немножко модернизируют и в бой.

Если так смотреть на этот процесс, то определенный запас прочности – есть. В части микроэлектроники это только ракеты. 100 – 120 ракет в месяц, больше не могут и это самая высокая их планка. Про личный состав мы уже говорили. Где-то такой примерный запас у них есть.

Но опять-таки война – самое непредсказуемое явление, которое существует в природе. Это при том, что есть антитеза, что война – это математика. Да, это действительно математика. Конкретный исторический пример – операция "Оверлорд" – высадка союзников в Нормандии в 1944 году.

До патрона посчитали, полагали, что закончат войну до Рождества 1944 года, а закончили первую фазу в мае, когда капитулировали нацисты, а последнюю фазу аж 2 сентября, когда подписали капитуляцию с императорской Японией. Это все очень сложно.

Может ли Путин пойти войной на НАТО

В этом отчете литовских спецслужб также говорится о том, что Россия активно вербует литовцев и что они вообще начали масштабную реформу своих вооруженных сил, создали ленинградский военный округ. Как вы думаете, с чем это связано? Это для того, чтобы держать в напряжении и шантажировать? Или они действительно могут прибегнуть к вторжению в страны НАТО?

Все, от сумасшедших можно ждать чего угодно. "Чем ближе крах империи, тем безумнее ее действия", это не мои слова – Марк Туллий Цицерон.

В части восстановления ленинградского округа это, вероятнее всего, ответ на вступление Финляндии в НАТО. Именно там ответ. Плюс очень хорошая новость – Швеция полноценно стала членом блока. То есть Балтийское море превратилось во внутреннее море блока НАТО, Финский залив в целом – заблокирован. И здесь я немножко поиронизирую: то может и надо, чтобы наконец испытали этот военно-политический блок на прочность, стоит ли он чего-то.

Понимаем, что те солдаты, которые пойдут в сторону Литвы, Латвии, Эстонии, или, возможно, Финляндии, потому что всякое может быть в голове сумасшедших, – они точно не пойдут в нашу сторону. И какую-то технику они там будут вынуждены применить. Мы говорили об их довольно больших ресурсах и запасах прочности, но они все же заканчиваются.

Какая тактика может уничтожить логистику оккупантов

Агент движения "Атеш" устроил диверсию на железной дороге в Московской области. Отмечается, что он успешно уничтожил релейный шкаф, который расположен в Солнечногорском районе Московской области. Этим действием якобы затруднено движение поездов, которые используются в военных целях. Как вы думаете, на какое время это может затруднить движение поездов? Или они уже научились быстро восстанавливать логистику?

Я бы не сказал, что слишком быстро, но есть момент – такие акции пока не критичны.



Где повредили железную дорогу / Телеграм-канал движения "Атеш"

Надо делать то, что в свое время Советский Союз сделал во время битвы на Курской дуге: было применено 25 тысяч партизан, до 3600 эшелонов было пущено под откос. Обеспечение нацистских войск упало на 70%. Это действительно решило битву в том виде, в котором решило. Условно, если бы даже нацисты сумели с этим качественно бороться, то все равно проиграли бы. Просто намного позже.

Надо масштабировать это явление. Все движется в правильном направлении. У меня есть твердое убеждение, что надо уничтожать железную дорогу как можно больше. Почему? 90% всего, что довозится в зону оккупации, – довозится по железной дороге.

Грузовик КамАЗ или КрАЗ – это в пределах до 60 снарядов 152-го миллиметра, или до 30 снарядов для БМ-21 "Град" – их самые массовые системы реактивного залпового огня. 30-тонный вагон – это соответственно 500 и 300 снарядов. Мы же понимаем, что не один вагон едет. Если уже электровоз тянет этот вагон, то это 30 – 50 вагонов. Это очень много.