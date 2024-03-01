В конце концов договоренность оказалась недостижимой целью. Количество военных преступлений России на территории Украины стали очевидными, военная ситуация для Украины улучшилась, а страны Запада активно начали оказывать военную поддержку Киеву.

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Каким Россия видела мирное соглашение

В предложенном проекте соглашения предусмотрено, что Украине будет запрещено вступать в военные союзы, такие как НАТО. Однако, будет возможность присоединения к Европейскому Союзу. Также соглашение предусматривает, что на территорию Украины не будет допускаться иностранное оружие, и размеры Вооруженных сил Украины будут ограничены до определенного уровня.

Относительно Крымского полуострова, соглашение предусматривает, что он останется под влиянием Москвы и не будет считаться нейтральным. Россия также ставила требование, чтобы русский язык получил равноправный статус с украинским в правительственных и судебных учреждениях. Согласно проекту документа, Киев не поддержал этот пункт.

Москва стремилась, чтобы количество военнослужащих Вооруженных сил Украины составляло 85 тысяч человек, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Также в Кремле хотели, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 километрами.

Вопрос о дальнейшей судьбе востока Украины, который был захвачен и оккупирован Россией в 2014 году, не был включен в тексте договора. Этот вопрос оставлен на усмотрение Путина и Зеленского, которые должны были обсудить его во время личных переговоров.

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