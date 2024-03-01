В конце концов договоренность оказалась недостижимой целью. Количество военных преступлений России на территории Украины стали очевидными, военная ситуация для Украины улучшилась, а страны Запада активно начали оказывать военную поддержку Киеву.
Смотрите также Выгодная для Путина инвестиция: ГУР о рекордной сумме России на кампанию по дезинформации в Украине
Каким Россия видела мирное соглашение
В предложенном проекте соглашения предусмотрено, что Украине будет запрещено вступать в военные союзы, такие как НАТО. Однако, будет возможность присоединения к Европейскому Союзу. Также соглашение предусматривает, что на территорию Украины не будет допускаться иностранное оружие, и размеры Вооруженных сил Украины будут ограничены до определенного уровня.
Относительно Крымского полуострова, соглашение предусматривает, что он останется под влиянием Москвы и не будет считаться нейтральным. Россия также ставила требование, чтобы русский язык получил равноправный статус с украинским в правительственных и судебных учреждениях. Согласно проекту документа, Киев не поддержал этот пункт.
Москва стремилась, чтобы количество военнослужащих Вооруженных сил Украины составляло 85 тысяч человек, 342 танка и 519 артиллерийских орудий. Также в Кремле хотели, чтобы дальность действия украинских ракет была ограничена 40 километрами.
Вопрос о дальнейшей судьбе востока Украины, который был захвачен и оккупирован Россией в 2014 году, не был включен в тексте договора. Этот вопрос оставлен на усмотрение Путина и Зеленского, которые должны были обсудить его во время личных переговоров.
Переговоры между Россией и Украиной: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает, что Украина не может пойти на замороженный конфликт со страной-агрессором. Он отметил, что сейчас любители "переговоров" предлагают дать шанс России зафиксировать "непроигрыш", что даст возможность оккупантам подготовиться уже к третьему этапу войны.
- Ранее Буданов также сообщал, что россияне были бы очень рады заморозить все так, как есть сейчас, заставив Киев признать захваченные ими территории. В этом случае они бы праздновали победу. Впрочем, глава ГУР подчеркнул, что такого никогда не произойдет.
- Президент Украины Владимир Зеленский убежден в том, что Россия не имеет интереса к миру. В своем интервью итальянскому телеканалу Rai1 в феврале он подтвердил это мнение, утверждая, что для Кремля мир означает поражение, и Россия не будет идти на такой компромисс. Отмечается, что настоящая цель Владимира Путина заключается в полном захвате Украины.