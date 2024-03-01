Урешті-решт домовленість виявилася недосяжною метою. Кількість воєнних злочинів Росії на території України стали очевидними, військова ситуація для України поліпшилася, а країни Заходу активно почали надавати військову підтримку Києву.

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Якою Росія бачила мирну угоду

У запропонованому проєкті угоди передбачено, що Україні буде заборонено вступати у військові союзи, такі як НАТО. Проте, буде можливість приєднання до Європейського Союзу. Також угода передбачає, що на територію України не буде допускатися іноземна зброя, і розміри Збройних сил України будуть обмежені до певного рівня.

Щодо Кримського півострова, угода передбачає, що він залишиться під впливом Москви і не буде вважатися нейтральним. Росія також ставила вимогу, щоб російська мова отримала рівноправний статус з українською в урядових і судових установах. Згідно з проєктом документа, Київ не підтримав цей пункт.

Москва прагнула, щоб кількість військовослужбовців Збройних сил України складала 85 тисяч осіб, 342 танки і 519 артилерійських знарядь. Також у Кремлі хотіли, щоб дальність дії українських ракет була обмежена 40 кілометрами.

Питання про подальшу долю сходу України, який був захоплений і окупований Росією у 2014 році, не було включено у тексті договору. Це питання залишено на розсуд Путіна та Зеленського, які мали обговорити його під час особистих перемовин.

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