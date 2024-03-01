Раніше, ГУР МО України оприлюднило імена деяких причетних до російської спецоперації "Майдан-3". Основна ціль цієї спецоперації Кремля – дестабілізація ситуації всередині країни.
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Скільки Росія витратила грошей на масштабну кампанію з дезінформації в Україні
Журналісти в ефірі телемарафону наголосили, що раніше ГУР називав цю величезну кампанію з дезінформації найдорожчою в історії Росії. Так, вони поцікавилися в представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, яку ж суму грошей витрачає Росія на ту кампанію, яку вона організовує.
Андрій Юсов зазначив, що йдеться про суму в 1,5 мільярда доларів.
Але, якщо порахувати щоденні витрати країни-терористки на війну та забезпечення окупаціного корпусу, а також втрати, соціальне навантаження, санкції – то це вигідна для Путіна інвестиція,
– заявив представник ГУР МО.
За словами Юсова, росіянам легше відкрити в Україні внутрішній фронт, ніж перемогти українських захисників на лінії фронту.
Тому, як зазначив представник ГУР, "це не такі великі кошти, але так, це величезні ресурси і лише на просування своїх наративів в платформі з російським корінням платформі Telegram витрачено і закладено понад 250 мільйонів доларів".
Журналісти уточнили, чи таким чином росіяни вирішили зайти з тилу та "розхитати країну" з середини.
За словами Юсова, це не нові методи і Радянський Союз має глибокі традиції таких дезінформаційних компаній.
"Зрештою на полі боя, як слушно зауважують і наші військові, історики, росіяни українців майже ніколи не перемагали. Це завжди відбувалось через підступ і через розкол українського суспільства", – зазначив представник ГУР.
Тому, як зазначив Юсов, спроба таких антиукраїнських кампаній в стилі НКВД і КДБ Росія продовжує й сьогодні.
Тільки єдність – запорука протидії таким планам агресора,
– наголосив Андрій Юсов.
Російська спецоперація "Майдан-3": що відомо
- В листопаді 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що Росія готується до проведення дезінформаційної кампанії в Україні під назвою "Майдан-3". Метою противника є створити хаос в українському суспільстві.
- Своєї кульмінації цьогорічна спецоперація окупантів має досягти у березні – травні 2024.
- Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що до кремлівської спецоперації "Майдан-3" тим чи іншим чином залучені перший заступник голови адміністрації президента Росії Сергій Кірієнко.
- Зокрема, причетними є прокремлівський політик та кум Путіна Віктор Медведчук, а також проросійська журналістка, колишня ведуча каналів Медведчука NewsOne, Перший незалежний та UkrLive Діана Панченко.